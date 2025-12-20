 / Nichelino-Stupinigi-Vinovo

La gru di un grosso autocarro danneggia passerella alla rotonda di Nichelino: traffico in tilt

Grazie alle immagini della videosorveglianza, la Polizia locale è risalita al proprietario del mezzo

La passerella di Nichelino danneggiata

Nella prima mattinata di oggi, sabato 20 dicembre, fuori programma a Nichelino, con la passerella della rotonda Delle Alpi danneggiata da un grosso autocarro in transito.

Strada a lungo chiusa al traffico

Immediatamente informata dell'accaduto, la Polizia locale giungeva sul posto con due volanti, constatando che una parte del pannello sottostante era precipitata a terra: l'area veniva quindi isolata, prima di procedere al ripristino e alla successiva messa in sicurezza della passerella. Ottenuto  l'ok sull'agibilità della struttura da parte dei tecnici del Comune, intorno alle ore 11 veniva ripristinata la normale circolazione stradale.

I vigili risalgono al proprietario

Attraverso le immagini di videosorveglianza, gli uomini della Polizia locale sono riusciti ad accertare che verso le 9 un grosso camion che trasportava un mezzo dotato di gru era stato il responsabile dell'urto e del danno procurato alla passerella. In breve tempo si è risaliti al proprietario del mezzo, che è stato convocato presso il comando di polizia, per i rilievi del sinistro e l'accertamento delle responsabilità.

Massimo De Marzi

