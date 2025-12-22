“Accendiamo la speranza per Natale”: una giornata di solidarietà a Torino

Si è chiusa con un bilancio più che positivo la Colletta Natalizia promossa dai Centri Antiviolenza U.D.i.RE, un’iniziativa che, alla vigilia delle feste, ha trasformato la solidarietà in un aiuto concreto per decine di famiglie torinesi in difficoltà.

La giornata, intitolata “Accendiamo la speranza per Natale”, si è svolta nella Circoscrizione 3, presso la sede del sindacato Ugl a Torino, in via Bionaz 23/F, che per un giorno si è trasformata in un punto di incontro, ascolto e condivisione. Grazie alla mobilitazione di volontari, associazioni e cittadini, sono stati distribuiti circa 60 sacchetti alimentari a 22 famiglie del territorio, insieme a giochi per bambini e capi di vestiario.

Un gesto concreto

Un gesto semplice ma carico di significato, che ha messo al centro la dignità delle persone e il valore della vicinanza, soprattutto in un periodo dell’anno che può amplificare solitudine e fragilità.

All’iniziativa hanno preso parte anche l’assessore regionale Maurizio Marrone e Stefano Bolognesi, volontario U.D.i.RE e consigliere della Circoscrizione 3, che ha contribuito attivamente all’organizzazione della giornata insieme alle volontarie e ai volontari dell’associazione.

A sottolineare il senso profondo dell’iniziativa è stato Fabio Fochi, vicepresidente dei Centri Antiviolenza U.D.i.RE. “Oggi è scesa in campo la Torino migliore, quella dal forte senso civico e dal volto solidale. Non abbiamo solo consegnato pacchi alimentari e giochi, ma abbiamo stretto le mani di persone e bambini in difficoltà. La nostra farfalla ha stretto tra le ali delle vite, regalando sorrisi e speranza. Questo è il senso più autentico del nostro impegno: restare umani”.

Solidarietà in campo

L’iniziativa ha confermato quanto sia crescente il bisogno di solidarietà concreta nei quartieri cittadini e quanto il lavoro di rete tra associazioni, istituzioni e volontariato possa fare la differenza. “Il Natale dovrebbe essere un tempo di condivisione e calore umano - spiegano gli organizzatori - ma per molte persone coincide con la solitudine. Con questa giornata abbiamo voluto ricordare che nessuno deve sentirsi abbandonato”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutte le realtà della Circoscrizione 3 che hanno collaborato e a chi ha contribuito con donazioni di alimenti, giocattoli e abiti.