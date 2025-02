Incendio a Campiglione Fenile: i vigili del fuoco salvano due cani, ma un terzo muore per i fumi inalati

Incendio a Campiglione Fenile questo pomeriggio.

Le fiamme hanno invaso lo stabile in via Borgata Giraud e hanno intaccato in parte minima le due case attigue.



I Vigili del Fuoco della Squadra 71 di Pinerolo che sono intervenuti hanno eseguito tecniche di rianimazione su due cani che avevano inalato i fumi della combustione, potendoli così salvare, per un terzo cane invece non c'è stato nulla da fare. Nessuna persona è rimasta invece ferita nell'incendio.

Presenti sul posto il primo cittadino di Campiglione Fenile, una pattuglia della Locale dell'omonimo comune, i Carabinieri di Cavour ed il personale medico.