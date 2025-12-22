Cambio al vertice del Festival delle Colline Torinesi: Federica Rosellini al fianco di Isabella Lagattolla

Cambio al vertice del Festival delle Colline Torinesi: a partire dalla prossima edizione, la trentunesima, la direzione artistica sarà condivisa tra l'associazione Festival delle Colline Torinesi e la fondazione TPE – Teatro Piemonte Europa.

A mantenere il ruolo alla guida artistica del Festival per conto dell’Associazione sarà Isabella Lagattolla, che però sarà affiancata non più da Sergio Ariotti ma da Federica Rosellini, designata dalla Fondazione TPE. Ariotti, dal canto suo, si occuperà invece, per conto dell’Associazione, di eventi collaterali, di un documentario e di un progetto relativo all’Archivio del Festival.

A suggerire il nome di Federica Rosellini, reduce dal grande successo di Dracula e in tournée con iGirl, produzione TPE/Colline, che la vede regista e interprete, è stato il direttore del TPE Andrea De Rosa.

Lagattolla-Rosellini non è solo un connubio al femminile che dà un segnale forte in ambito delle direzioni teatrali italiane, è anche la fusione di tradizione - sono ben trenta le edizioni del Festival - e innovazione, due caratteristiche che sono sempre state la cifra del Festival, una lunga storia la sua che inizia nel 1996 e che ha sempre mantenuto fermo lo sguardo alla creazione contemporanea e alla scena internazionale del teatro e dell’arte. Non poteva dunque che essere un’artista come Rosellini, classe 1989, regista, performer e drammaturga, professionista apprezzata del mondo teatrale e dalla forte identità ad affiancare la direttrice Lagattolla, riconosciuta come una delle personalità di spicco della organizzazione teatrale europea. Porteranno avanti insieme la politica culturale del Festival.

Del prezioso patrimonio di materiali di archivio, cartaceo, fotografico e video, del Festival (lungo un arco temporale di trent’anni) si occuperà Sergio Ariotti per progettare un archivio consultabile. Inoltre, avvierà un documentario.

"Dopo 30 edizioni di direzione condivisa, 8 di collaborazione progettuale con la Fondazione TPE e 20 di partnership con la Fondazione Merz, il cammino del Festival delle Colline Torinesi nel 2026 si trasforma. Come rappresentanti dell’Associazione Festival delle Colline Torinesi abbiamo accettato la proposta di Fondazione TPE di ripensare la formula del Festival, accogliendo in co-direzione Federica Rosellini, un’artista che porterà il suo sguardo sulla creazione contemporanea. Con lei alla direzione resto io, a garantire continuità anche internazionale a una manifestazione che si rinnova nel solco della tradizione, aprendosi a nuove forme di sostenibilità e allargando la ricerca di giovani artisti da incoraggiare nel loro cammino", racconta Isabella Lagattolla.

"È per me un profondo onore assumere, insieme a Isabella Lagattolla, la co-direzione del Festival delle Colline Torinesi, raccogliendo e rilanciando l’eredità vitale di una storia che da oltre trent’anni occupa un posto centrale nella scena teatrale nazionale e internazionale", il commento della Rosellini. "La scelta di condividere la direzione artistica del Festival si configura come un travaso generoso di questa importante tradizione verso nuove prospettive e nuovi linguaggi. La sfida che ci proponiamo è rafforzare ulteriormente la ricerca, sostenere le nuove generazioni artistiche e affermare una visione culturale eco-sostenibile e accessibile, che abbia il TPE Teatro Astra come nodo centrale di una rete di spazi capaci di restituire una mappa caleidoscopica e in continua trasformazione della città di Torino e del mondo".