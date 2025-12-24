 / Viabilità e trasporti

Lavori sul ponte della Provinciale 98, rallentamenti a Sciolze

Attese fino a 15 minuti nei giorni 29 e 30 dicembre e il 7 e 8 gennaio per il senso unico alternato

I cantieri in corso

Lunedì 29 e martedì 30 dicembre e poi ancora mercoledì 7 e giovedì 7 gennaio a Sciolze, per consentire le lavorazioni sul rilevato di accesso al ponte al km 0+800 della Strada Provinciale 98, saranno possibili tempi di attesa più lunghi per il transito nel tratto a senso unico alternato.

 A dipendenza dalle condizioni meteo, la ditta incaricata dei lavori per la manutenzione straordinaria dell’infrastruttura procederà al getto di calcestruzzo con betoncar lungo il rilevato. Nelle ore di lavorazione il passaggio delle autovetture avverrà con l’ausilio dei movieri, con possibili attese sino a 10-15 minuti.
 

