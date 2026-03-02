Una valanga di multe con il nuovo t-red: in 16 giorni già 857 sanzioni

In poco più di due settimane ha già fatto registrare numeri importanti, praticamente da record. Il nuovo autovelox fisso installato in corso Giulio Cesare 283, attivo dal 1° febbraio 2026, ha elevato 857 sanzioni in 16 giorni, per un importo complessivo base pari a oltre 156mila euro.

Il dispositivo - che controlla entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Oxilia e via Scotellaro, con limite fissato a 50 chilometri orari - è finito al centro dell’interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Enzo Liardo.

I numeri delle sanzioni

Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, delle 857 multe elevate dieci riguardano il superamento del limite di oltre 10 chilometri orari e non oltre 40 km/h in orario diurno e una riguarda la stessa violazione in fascia notturna (tra le 22 e le 7), con importo di 171,79 euro.

Solo 11 risultano già regolarmente pagate, le restanti sono state notificate o sono in fase di notifica. "Inoltre - ha specificato l'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda -, alla data del 16 febbraio non risultano ricorsi presentati né in Prefettura né al Giudice di Pace".

“Nel giro di mezzo mese la Città ha già tirato su una bella cifra, per altro da un solo velox. Di questo passo potrebbe battere ogni record”, ha replicato un perplesso Liardo.

Come verranno usati i proventi

Il l 50% dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità sono vincolati a interventi di manutenzione, messa in sicurezza delle infrastrutture, segnaletica e potenziamento dei controlli. E' quanto risposto dalla Città al consigliere Liardo.

La destinazione delle risorse avviene in due fasi: una previsione in sede di bilancio preventivo e una rendicontazione a consuntivo, con trasmissione annuale dei dati al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dell’Interno.

Per il 2026, nel bilancio approvato il 4 novembre 2025, le entrate previste (al netto di spese di procedura e Fondo crediti di dubbia esigibilità) ammontano a 5 milioni e mezzo di euro. Le somme sono così ripartite: 3milioni e 800mila euro per acquisto di beni e servizi relativi alla viabilità e un milione e 644mila euro per il servizio di illuminazione pubblica (manutenzione ordinaria, quota parte).

Interventi su corso Giulio Cesare

Per quanto riguarda la Circoscrizione 6, l’assessore Porcedda, su indicazione del Servizio Suolo e Parcheggi, ha ricordato che è già previsto un intervento di manutenzione straordinaria nel tratto di corso Giulio Cesare compreso tra il civico 319 e il ponte Ferdinando di Savoia, con fresatura, rifacimento del tappeto d’usura e ripristino della segnaletica orizzontale.