Nichelino, uno spettacolo sul mito dei Queen come regalo di Natale al teatro Superga

Un regalo di Natale posticipato al giorno di Santo Stefano. E' quello che propone il teatro Superga di Nichelino con un omaggio alla leggenda dei Queen e della storica voce di Freddie Mercury.

Nel ricordo dei Queen

Bohemian Rhapsody è lo spettacolo di A Queen Experience che ripercorre la carriera della nota band inglese, che ha cambiato la storia della musica mondiale a partire dagli anni ’70. Sul palco un’orchestra sinfonica di 60 elementi per un connubio perfetto tra rock e musica classica.

La band è formata da musicisti che hanno militato in tribute band e cover band nell’universo Queen: Dan (Daniele Sari), semifinalista per San Marino all’Eurovision 2024, Luca Colombo, Roberto Galli e Sergio Meola, batterista e percussionista per l’Orchestra Rai e l’Orchestra Sanremo.

L'appuntamento è al teatro di via Superga 44 a Nichelino, dalle ore 18 di venerdì 26 dicembre.