Perde il controllo e finisce in una piccola scarpata: paura ma nessun ferito

Il conducente di una vettura di grossa cilindrata ha perso il controllo dell'auto, poi finita al fondo di una piccola scarpata all'altezza del raccordo Falchera in direzione Milano della tangenziale.

Nessun ferito e disagio per la circolazione

Nessuno ha riportato per fortuna conseguenze e non ci sono state neppure conseguenze per la circolazione.