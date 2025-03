Rinfresco e pesca benefica per festeggiare la giornata del gatto

L'associazione "Mondo gatto Torino" si prepara a celebrare la festa del gatto, anno 2025. Per l'evento, in programma il prossimo 15 e 16 marzo dalle 11 alle 18 con orario continuato, verrà organizzato un rinfresco dolce e salato con pesca benefica.

L'appuntamento è presso la sede di corso Quintino Sella 53, zona Gran Madre. In un punto raggiungibile con i mezzi pubblici 6, 56, 66 e 75.

Per chi non potesse intervenire ma volesse donare, può utilizzare il conto corrente postale numero 34497107 intestato a Mondo Gatto Torino Odv. Chi vuole, attraverso la denuncia dei redditi, può donare il 5 per mille apponendo nella casella destinata alle associazioni di volontariato il codice fiscale 97538530011.

Il bazar, durante l'anno, è aperto ogni ultimo sabato del mese dalle 11 alle 18. Per informazioni 348.8619968.