Tre giorni senza gas per i residenti di via Catania a Torino

Natale amaro per una parte dei residenti di via Catania a Torino, per tre giorni senza gas. Dal 23 dicembre i cittadini di quest'angolo di Regio Parco sono rimasti senza riscaldamento, impossibilitati a cucinare pranzi e cene delle feste.

A raccogliere la segnalazione degli abitanti la capogruppo di Fratelli d'Italia alla Circoscrizione 7 Patrizia Alessi che, insieme ai colleghi Giovannini e Caria, presenterà un'interpellanza per avere chiarimenti sui fatti. Al momento, come chiarisce l'esponente del partito Meloni, non si conosce il motivo del disservizio.

I lavori

"Nessuno - commenta Alessi - ha avvisato i residenti: un disagio insopportabile durante il Natale, dove nelle famiglie arrivavano anche parenti da fuori Torino". Gli operai hanno lavorato giorno e notte compresa la notte del 24 dicembre e sono stati realizzati in tutto circa 22 scavi nel quadrilatero delle vie Modena, Messina, Buscalioni e Lungo Dora Firenze.