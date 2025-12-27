 / S. Paolo / Cit Turin

Parco e parcheggi trasformati in discarica: "E' bastata una settimana di occupazione..."

Dopo la partenza dei camper rom, arriva la denuncia di Scanavino (Torino Bellissima)

I giardini ridotti a discarica

Degrado, rifiuti e segni evidenti di abbandono. È questo il bilancio lasciato ai giardini Osasco e nei parcheggi retrostanti dopo meno di una settimana di stazionamento dei rom, che fino a ieri occupavano l’area. Una situazione che ha immediatamente riacceso le proteste dei residenti e portato alla presa di posizione del consigliere di Torino Bellissima della Circoscrizione 3, Davide Scanavino.

Secondo quanto segnalato, l’area verde e le zone di sosta alle spalle del parco si presentano ora in condizioni critiche, con cumuli di rifiuti, materiali abbandonati e segni evidenti di utilizzo improprio degli spazi pubblici. Un degrado che si è manifestato in pochissimi giorni.

I giardini Osasco non sono nuovi a situazioni simili. In passato l’area era già finita al centro di segnalazioni da parte dei cittadini e di esponenti politici locali per problemi legati alla sicurezza e all’utilizzo improprio degli spazi verdi. Anche in questa occasione, la presenza dei mezzi e delle persone accampate ha generato disagi, culminati ora in uno scenario che richiede interventi urgenti di pulizia e ripristino.

"Sono bastati pochi giorni di stazionamento non regolamentato - sottolinea il consigliere Scanavino -, per compromettere spazi che dovrebbero essere dedicati alle famiglie e ai bambini del quartiere". 

