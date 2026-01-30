 / S. Paolo / Cit Turin

S. Paolo / Cit Turin | 30 gennaio 2026, 12:08

Via Marsigli, passeggiata tra i rifiuti: “Sembra una discarica a cielo aperto”

Lattine e bottiglie ovunque lungo la passeggiata: "Colpa degli avventori di locali e market"

Via Marsigli trasformata in una discarica

Via Marsigli trasformata in una discarica

Quella che dovrebbe essere una passeggiata verde e frequentata, tra corso Peschiera e via Monte Ortigara, si è trasformata, secondo i residenti, in una discarica a cielo aperto. E' polemica in via Marsigli, per l'accumulo dei rifiuti accanto ai cestini e lungo i vialetti.

Lattine, bottiglie di birra, cartoni e sacchetti finiscono regolarmente a terra, creando una situazione di degrado e scarsa igiene che preoccupa chi vive nella zona e utilizza l’area per passeggiare o portare i bambini.

“Colpa dei locali e dei minimarket”

Per i residenti le responsabilità sarebbero chiare. A puntare il dito sono soprattutto i minimarket e i locali della zona, da cui molti clienti acquistano bevande per poi consumarle sulle panchine della passeggiata, lasciando i rifiuti a terra una volta terminato. "Accanto a ogni cestino c’è una montagna di bottiglie - raccontano -, segno che i contenitori non bastano o non vengono svuotati con la giusta frequenza".

Degrado e richieste di intervento

La situazione, segnalano i cittadini, è quotidiana e peggiora soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana. Preoccupa anche la sicurezza, con vetri rotti e sporcizia che rendono l’area poco vivibile.

"Serve un bell'intervento di pulizia - protestano i cittadini -, ma anche qualche controllo. Così la situazione non è tollerabile".

Via Marsigli trasformata in una discarica

Via Marsigli trasformata in una discarica

Via Marsigli trasformata in una discarica

Via Marsigli trasformata in una discarica

Via Marsigli trasformata in una discarica

Via Marsigli trasformata in una discarica

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium