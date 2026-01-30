Via Marsigli, passeggiata tra i rifiuti: “Sembra una discarica a cielo aperto”

Quella che dovrebbe essere una passeggiata verde e frequentata, tra corso Peschiera e via Monte Ortigara, si è trasformata, secondo i residenti, in una discarica a cielo aperto. E' polemica in via Marsigli, per l'accumulo dei rifiuti accanto ai cestini e lungo i vialetti.

Lattine, bottiglie di birra, cartoni e sacchetti finiscono regolarmente a terra, creando una situazione di degrado e scarsa igiene che preoccupa chi vive nella zona e utilizza l’area per passeggiare o portare i bambini.

“Colpa dei locali e dei minimarket”

Per i residenti le responsabilità sarebbero chiare. A puntare il dito sono soprattutto i minimarket e i locali della zona, da cui molti clienti acquistano bevande per poi consumarle sulle panchine della passeggiata, lasciando i rifiuti a terra una volta terminato. "Accanto a ogni cestino c’è una montagna di bottiglie - raccontano -, segno che i contenitori non bastano o non vengono svuotati con la giusta frequenza".

Degrado e richieste di intervento

La situazione, segnalano i cittadini, è quotidiana e peggiora soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana. Preoccupa anche la sicurezza, con vetri rotti e sporcizia che rendono l’area poco vivibile.

"Serve un bell'intervento di pulizia - protestano i cittadini -, ma anche qualche controllo. Così la situazione non è tollerabile".