Il bibliobus come motore di cultura e lettura, in Circoscrizione 5 il 35% dei prestiti

Il bibliobus raddoppia in Circoscrizione 5 e grazie ai fondi del Pnrr si arricchisce di un secondo mezzo mobile itinerante. E oggi delle venti tappe cittadine effettuate dal bibliobus, ha fatto sapere la dirigente del settore biblioteche della città di Torino Cecilia Cognini , sei ricadono sul territorio che fa capo a via Stradella.

Per quanta riguarda la 5 le nuove tappe sono: lunedì dalle 14 in via Scialoja vicino al Mufant, mercoledì mattina in piazza Villari (vicino alla nuova biblioteca di via Viterbo) e venerdì pomeriggio in piazza Secreto, in un’area prossima al mercato di corso Cincinnato. Questi interventi si aggiungono alle tappe già in vigore (piazza Montale lunedì mattina, giardini Sospello al venerdì pomeriggio, piazza Chiesa della Salute). Quest’ultimo, al sabato mattina, è uno dei punti che più ha portato risultati, ricordando che sono 8.635 i prestiti nel solo territorio di Lucento-Vallette-Madonna di Campagna e Borgo Vittoria (praticamente il 35% del totale).

Rigenerazione urbana

Il progetto si inserisce nel Piano Integrato Urbano della Città di Torino che prevede interventi di rigenerazione urbana sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, per contrastare le vulnerabilità materiali e sociali, eliminare le barriere fisiche e socio-culturali, migliorare l’accessibilità e la qualità dello spazio pubblico e dei luoghi della socialità e dell’inclusione.