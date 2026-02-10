“Nastri pronti da tagliare”: la provocazione del consigliere di Fdi sulle aree dimenticate

Una provocazione simbolica per accendere i riflettori su alcuni spazi pubblici ancora in cerca di riqualificazione. A lanciarla è Stefano Bolognesi, consigliere di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 3, che su Facebook ha lanciato un post provocatorio parlando di “nastri pronti da tagliare” per luoghi che, secondo la sua denuncia, attendono da tempo interventi concreti più che inaugurazioni.

Accanto a ogni foto, il consigliere ha collocato un finto nastro. Nel mirino della segnalazione ci sono la bocciofila di via Marsigli, nel quartiere Pozzo Strada, il campeggio del parco Ruffini e l’area De Valle, a Borgo San Paolo. Spazi che, a giudizio del consigliere, risultano oggi privi di una reale progettualità, con servizi carenti e situazioni di degrado che si protraggono da anni.

“Tagliare nastri è facile, vedere la realtà molto meno”, è il senso della provocazione rivolta all’amministrazione.