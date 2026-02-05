Tombe di famiglia nei cimiteri di Torino, pubblicato il bando per l'assegnazione

Pubblicato il bando per l’assegnazione di 15 aree per la realizzazione di nuove tombe di famiglia nei cimiteri Monumentale, Sassi e Abbadia di Stura. Presentazione telematica delle richieste da venerdì 20 febbraio a a domenica 22 marzo.

AFC Torino Spa, con determina dell’Amministratore Delegato n. 10 del 30 gennaio 2026, ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione per la durata di 99 anni di n. 15 aree cimiteriali per l’edificazione di tombe di famiglia (tipologia edicole funerarie e monumenti nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale n.264/99).

L’avviso è rivolto a persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi sede in Torino, in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Avviso, allegati e modalità di partecipazione sono consultabili all'indirizzo www.cimiteritorino.it/tombe-difamiglia/

Le aree edificabili.

Le aree interessate si trovano presso i cimiteri Monumentale (in VII e VIII Ampliazione, lungo Viale Brin e viale Aeronautica), Sassi (in II e III Ampliazione) e Abbadia di Stura (in I Ampliazione, lungo il viale di ingresso), cinque aree per ogni cimitero.

L'ubicazione esatta è indicata nelle schede tecniche allegate all'avviso.

Sul posto sono identificate tramite specifica segnaletica ed è possibile vederle di persona negli orari di apertura dei cimiteri (orario invernale dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle 16.30; orario primaverile dal 1° di marzo dalle ore 8.30 alle 17.30).

Per il Cimitero Monumentale l’ingresso più prossimo alle aree è l’ingresso di Via Zanella.

Le aree consentono l'edificazione di un numero variabile di loculi e cellette, secondo la tipologia (aree per edicole - aree per monumenti) e la dimesione (da 10,5 mq a 16 mq): da 10 loculi e altrettante cellette a 18 loculi e cellette in pari numero, con costi variabili da € 32.130,00 a € 48.960,00, in applicazione delle vigenti tariffe cimiteriali di cui alla delibera GC n. mecc. 670/2023.

Come partecipare.

Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica compilando la semplice procedura online disponibile al seguente indirizzo www.cimiteritorino.it/tombe-difamiglia/e allestita sul portale TORINO FACILE con accesso attraverso SPID/CIE.

La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 dalle ore 00:00 di venerdì 20/02/2026 alle ore 24.00 di domenica 22/03/2026.

Gli uffici Sepolture Private, sono a disposizione per chiarimenti e supporto nella compilazione telematica (gli uffici si trovano presso l'ingresso principale del Cimitero Monumentale; indirizzo di posta elettronica: sepoltureprivate@cimiteritorino.it, numero telefonico 011/01155200 poi tasto 3 e tasto 2).

Al termine della procedura di assegnazione, il Contratto di concessione di durata novantanovennale sarà stipulato tra la Città di Torino ed il soggetto assegnatario.

“A seguito delle numerose richieste arrivate da parte dei cittadini – dichiara Carlo Tango, amministratore delegato di AFC Torino Spa Servizi cimiteriali della Città di Torino, – si è scelto di procedere con un bando pubblico per raggiungere la massima diffusione e garantire piena trasparenza nell’assegnazione degli spazi demaniali per l'edificazione di nuove tombe di famiglia”.