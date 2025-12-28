Parco dei Cinque Laghi: procede l’iter verso la piena operatività

Nasce un nuovo presidio di governance ambientale per uno dei paesaggi più iconici dell’anfiteatro morenico eporediese: lo scorso 2 dicembre, la Città metropolitana di Torino e i Comuni di Montalto Dora, Borgofranco, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano e Ivrea hanno firmato la convenzione che istituisce la Comunità consultiva delle aree protette metropolitane del Parco naturale dei 5 Laghi di Ivrea, istituito nel 2024 e oggi gestito dall’ente metropolitano.

Il parco si sviluppa tra Ivrea e la Serra e comprende i laghi Sirio, Pistono, San Michele, Nero e Campagna, insieme a preziosi ambienti umidi che ospitano habitat tutelati. La nuova Comunità consultiva avrà il compito di orientare le linee strategiche del Parco, assicurando il coinvolgimento dei territori e il dialogo costante tra amministrazioni ed ente gestore.

È prevista anche la creazione del Tavolo del Parco, aperto ad associazioni ambientali, culturali e sportive, per coordinare iniziative e progetti nel rispetto della biodiversità. Il nuovo organismo nasce al termine di un percorso partecipativo che ha raccolto contributi dal territorio. Le indicazioni emerse guideranno la programmazione dei prossimi anni, puntando su tutela, valorizzazione e qualità delle connessioni ecologiche.