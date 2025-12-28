Cinghiali a ridosso della carreggiata: ennesimo avvistamento tra strada Castello e via Artom

Non si arresta l’allarme cinghiali nella zona sud di Torino. Tra strada Castello e via Artom, nelle ultime ore, è arrivata l’ennesima segnalazione della presenza di ungulati a ridosso della carreggiata e delle aree residenziali.

A lanciare l’allerta sono stati ancora una volta alcuni residenti e automobilisti di passaggio, che hanno avvistato uno o più cinghiali muoversi tra il verde e la strada, in un’area già nota per frequenti incursioni della fauna selvatica. Una situazione che continua a destare preoccupazione, soprattutto per i rischi legati alla sicurezza stradale e alla possibile interazione con pedoni e ciclisti.

La zona tra strada Castello e via Artom, non lontana dal Sangone e da aree verdi estese, è da tempo considerata un punto critico per il passaggio degli animali selvatici, che spesso si spingono fino alle vie urbane in cerca di cibo, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, che avevano già acceso i riflettori sul problema, questo nuovo avvistamento conferma come la presenza dei cinghiali non sia un episodio isolato ma un fenomeno ricorrente.

L'invito resta quello di prestare la massima prudenza alla guida, riducendo la velocità e facendo attenzione soprattutto nelle fasce orarie serali, quando gli animali tendono a muoversi con maggiore frequenza.