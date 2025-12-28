Natale al freddo a Bardonecchia, famiglie senza riscaldamento e acqua calda

Vacanze di Natale al freddo per numerose famiglie di Bardonecchia. In diversi alloggi del paese il servizio di teleriscaldamento non funziona correttamente, lasciando abitazioni senza riscaldamento e acqua calda proprio nel periodo più rigido dell’anno. Una situazione che si ripete da tempo e che, ancora una volta, sta creando forte malcontento tra i residenti e i villeggianti.

Le segnalazioni arrivano da varie zone del territorio comunale. In alcuni casi la temperatura all’interno delle abitazioni non supera i 12 gradi, mentre in altri l’acqua calda arriva a temperature insufficienti per l’uso domestico. Un disagio particolarmente pesante per anziani e famiglie, costretti a convivere con termosifoni freddi durante le festività.

La rabbia dei cittadini è palpabile. C’è chi denuncia bollette richieste per intero nonostante il servizio non venga garantito e chi parla apertamente di una situazione “vergognosa”, che si trascina da anni senza una soluzione definitiva. Secondo i residenti, il problema non riguarda solo l’efficienza dell’impianto, ma anche la gestione complessiva del servizio.

Dal Comune, con una nota diffusa anche via Facebook, fanno sapere che il disservizio è imputabile esclusivamente alla società Lumina, attuale gestore del teleriscaldamento comunale. In una nota ufficiale, l’Amministrazione Comunale esprime "rammarico per quanto sta accadendo, sottolineando come la società avesse assicurato di aver superato i problemi tecnici che da tempo affliggono la rete".

Il Comune precisa inoltre che "la gestione del servizio è ancora in capo all’attuale concessionario e che l’amministrazione non ha poteri diretti di intervento operativo sull’impianto". Tuttavia, viene ribadito che l’iter per l’individuazione di un nuovo gestore è ormai alle fasi finali.

Secondo quanto comunicato, la gara per l’affidamento del servizio di teleriscaldamento dovrebbe concludersi nel mese di gennaio 2026. L’obiettivo dichiarato è quello di chiudere definitivamente una vicenda che negli anni ha generato continui disagi e proteste, con la speranza di garantire finalmente un servizio efficiente ai cittadini.