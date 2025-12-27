 / Cronaca

Cronaca | 27 dicembre 2025, 11:11

Scontro tra auto a Nichelino, ferita una persona

Traffico rallentato per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Momenti di apprensione ieri mattina a Nichelino per un incidente stradale che ha coinvolto più vetture in via Debouchè. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato le cure a una persona rimasta ferita.

Fortunatamente, il ferito non è in pericolo di vita, ma la dinamica dell’incidente dovrà essere ricostruita dalle forze dell’ordine, chiamate a chiarire le cause dello schianto.

A seguito del sinistro, la circolazione lungo la via ha subito rallentamenti e disagi, necessari per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. 

Redazione

