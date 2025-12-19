Chieri, la scuola materna Lazzaretti adesso è pronta. Giordano e Sabena: "Conclusi i lavori di riqualificazione, appuntamento dopo le Feste"

"Alla ripresa dell’attività scolastica dopo le festività, le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia “Artemisia Gentileschi” di via Lazzaretti faranno il loro rientro in un edificio più bello e accogliente, grazie ai lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico che si sono conclusi nelle scorse settimane". Lo annunciano l’assessora all’Istruzione Antonella Giordano e l’assessora ai Lavori pubblici Daniela Sabena.

Gli interventi sono stati finanziati con 660.000 euro di fondi interamente comunali, e hanno riguardato: la rimozione e il rifacimento dei controsoffitti; il rifacimento dei bagni, della pavimentazione e dell’illuminazione interna; l’isolamento termico e l’adeguamento sismico dell’edificio; la sostituzione dei vecchi serramenti delle finestrature più alte; la riverniciatura delle porte e dei termosifoni; la realizzazione dello spogliatoio per gli addetti mensa.

"Sono stati anche decorati gli spazi per l’attività ludica e didattica con colori pensati per facilitare l’autonomia e la fruizione consapevole da parte di bambine e bambini, mentre in primavera sarà completato l’abbellimento delle aree esterne e la riverniciatura della recinzione - aggiungono Giordano e Sabena -. Si conclude così un intervento importante, che non poteva essere realizzato senza la chiusura della scuola, e come amministrazione comunale abbiamo cercato di attenuare i disagi delle famiglie attivando il servizio di post scuola ed un servizio di scuolabus dalla scuola di via Bonello a quella di via Lazzaretti. Tutto ciò conferma della nostra costante attenzione verso la comunità scolastica della nostra città. Nei primi mesi del 2026 inizieranno i lavori di messa in sicurezza dei solai della Oscar Levi e quelli di miglioramento energetico inerenti al progetto “Stepping Plus” sui tre plessi del Cucciolo, Nostra Signora della Scala e Piero Angela".