Quando un vecchio computer diventa un'opportunità: Iren dona 120 pc a Barriera di Milano

Un gesto concreto, che parte da un problema ambientale e arriva dritto ai bisogni quotidiani di famiglie, studenti e associazioni. Sono stati consegnati questa mattina 120 computer rigenerati dal Gruppo Iren a enti e realtà del territorio torinese, destinati alla Rete delle Case del Quartiere e a numerose associazioni attive soprattutto nell'area di Barriera di Milano.

Computer pronti all'uso

I computer, ancora perfettamente funzionanti, sono stati recuperati e rigenerati nell'ambito delle attività di Eduiren, il settore educational del Gruppo Iren, con la collaborazione della Città di Torino. Un'operazione che evita lo smaltimento prematuro di apparecchiature elettroniche, riduce la produzione di rifiuti e limita il consumo di nuove risorse naturali, trasformando di fatto uno scarto in una risorsa per la comunità.

Gli apparecchi saranno utilizzati per attività educative, sociali e culturali, dalla facilitazione digitale al supporto allo studio, fino all'accompagnamento di famiglie e giovani nei percorsi di inclusione e autonomia. Inoltre, l'iniziativa rientra nel progetto nazionale del Gruppo Iren "C'è un futuro nei RAEE", dedicato al riuso, alla raccolta e al riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che coinvolge tutti i territori in cui l'azienda opera.

La consegna si è svolta insieme all'assessora alle Politiche Educative e Giovanili, Carlotta Salerno, del presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto, della direttrice Tecnologie e Sistemi Informativi del Gruppo Iren Maria Greco ed Erika Mattarella, direttrice della Casa del Quartiere Bagni Pubblici di via Agliè dove sono stati fisicamente donati i portatili.

"Sostenere il diritto allo studio"

"Mettere a disposizione computer rigenerati significa sostenere concretamente il diritto allo studio, l'accesso alle competenze digitali e le opportunità di crescita di ragazze e ragazzi, dentro e fuori la scuola - ha dichiarato l'assessora all'Istruzione, Carlotta Salerno -, e allo stesso tempo contribuire alla riduzione dei rifiuti elettronici, coniugando inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Grazie a questa collaborazione rafforziamo presidi educativi di prossimità che, nei quartieri, affiancano giovani e famiglie nei percorsi di apprendimento, socialità e partecipazione, aiutando a ridurre disuguaglianze e divario digitale. Un sentito ringraziamento al Gruppo Iren per il lavoro svolto".

Parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto: "Il fatto che l'assessorato e Iren abbiano pensato alla nostra Circoscrizione non è scontato. Questo gesto è fortemente apprezzato dal quartiere. Qui c'è il meglio della nostra città, un tessuto associativo che si appoggia a questi spazi per tante iniziative. Momenti come questo ci danno energia e mostrano come il bello possa ricadere concretamente sul territorio".

Sottolinea il valore ambientale e sociale dell'operazione Maria Greco, direttrice Tecnologie e Sistemi Informativi del Gruppo Iren: "Con questa iniziativa trasformiamo un problema ambientale in una soluzione concreta. Questi PC permetteranno di ridurre il divario digitale e di supportare il lavoro delle associazioni sul territorio torinese. Allo stesso tempo riduciamo la produzione di rifiuti elettronici, promuovendo un principio virtuoso di economia circolare".

"Questo progetto richiama l'attenzione sul tema del riciclo e dell'ambiente - ha spiegato ancora Maria Greco -, perché i computer sono rifiuti particolari, difficili da smaltire, e oggi se ne acquistano in quantità tre volte superiori alla capacità di smaltimento. Sapere che questi strumenti aiuteranno le attività amministrative ed educative dei quartieri ci rende orgogliosi".

Le realtà coinvolte

Per i Bagni Pubblici di via Agliè, i computer avranno un utilizzo immediato e mirato. "Li useremo nello sportello di orientabilità per le famiglie con figli con disabilità - ha spiegato Erika Mattarella -, e per attività di valutazione delle competenze digitali. Inoltre saranno messi in prestito per una settimana alle famiglie in condizioni di povertà e ai loro figli universitari, così potranno sostenere gli esami con maggiore serenità. Diamo spesso per scontati questi strumenti, ma ci sono ancora famiglie senza computer. Per questo siamo felici di attivare prestiti d'uso, proprio come si fa con i libri".

Tra le realtà coinvolte anche Mille Genitori Aps, che utilizzerà i Pc per un laboratorio propedeutico al lavoro rivolto a giovani e adulti con disabilità cognitive e autismo. "Il laboratorio si occuperà di catalogare libri usati che ci sono stati donati e il catalogo sarà inserito in un portale online. È una sfida importante per il mondo del lavoro, che spesso si chiude alle persone con disabilità. Vogliamo far emergere le potenzialità dei nostri ragazzi. Per un'associazione di famiglie senza scopo di lucro, questi strumenti sono fondamentali".

Tra i beneficiari figurano anche le Case del Quartiere Barrito, Cecchi Point, Bagni Pubblici di via Agliè, Casa nel Parco di Mirafiori, Più SpazioQuattro, Officine Caos Casa del Quartiere San Salvario e Cascina Roccafranca, insieme a numerose associazioni, tra cui AMECE, Zhi Song, Angi, il Comitato per lo sviluppo della Falchera, l'Associazione Araba Falchera, Il Nodo, Marchesa, Il Volo Odd, Aslm studenti e lavoratori del Mali, Cascina Macondo, Guineani Torino, l'Oratorio Maria Regina della Pace, ASAI, Gruppo Abele – Educativa di strada, Dar El Forgan, Noi Risurrezione del Signore, Mille Genitori APS, Antica Abbadia, Contesto e Aye.