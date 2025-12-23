Leggere diventa un gioco, a Torino un laboratorio per piccoli lettori

Avvicinare bambine e bambini alla lettura attraverso il gioco, il teatro e la fantasia. È questo l’obiettivo di “Leggere è un’avventura!”, il nuovo percorso educativo promosso nell’ambito del progetto ComunitAttiva 2.0, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo all’interno della Città dell’Educazione, in collaborazione con la Città di Torino e con il patrocinio della Circoscrizione 3.

Il laboratorio è rivolto alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e propone un approccio leggero e coinvolgente alla lettura, lontano dall’idea di compito o obbligo scolastico. A guidare i partecipanti sarà un animatore teatrale professionista, capace di trasformare le storie in esperienze vive grazie all’uso della voce, del corpo e di piccoli giochi di scena.

Durante gli incontri, i bambini esploreranno racconti brevi, misteriosi e divertenti, fumetti, indovinelli e parole “magiche”, alternando momenti di ascolto a sfide creative, finali a sorpresa ed esercizi teatrali dedicati all’espressione, al movimento e all’uso della voce. Al termine del percorso sono previsti premi simbolici e un attestato di partecipazione per tutti.

Il progetto intende trasmettere un messaggio chiaro: leggere non è fatica, ma un vero e proprio superpotere, capace di aprire mondi, stimolare idee e accrescere la fiducia nelle proprie capacità espressive.

Il calendario prevede 10 incontri, in programma ogni mercoledì a partire dal 14 gennaio 2026, dalle 16.45 alle 18.15, presso Binaria, in via Sestriere 34. L’iniziativa è curata dall’associazione Teatro&Società della Fondazione Gruppo Abele Onlus, in collaborazione con la libreria Binaria, da anni punto di riferimento culturale del quartiere.

Un’occasione per imparare divertendosi, lavorare in gruppo e lasciarsi guidare dalla fantasia, trasformando la lettura in un’esperienza appassionante.