Migliaia di visitatori nei musei di Torino: la cultura chiude in positivo nel 2025

Sono milioni i visitatori che quest’anno hanno varcato la soglia dei musei, delle gallerie, dei palazzi e degli altri luoghi della cultura di Torino.

Ecco nel dettaglio le presenze dal Museo Egizio al Mauto.

225.952 sono stati i visitatori della GAM, 138.764 al MAO, e 251.561 a Palazzo Madama, per un totale di 650.000 visitatori alla Fondazione Musei Torino, in linea con l’anno scorso sebbene con un lieve calo di 8 mila presenze in meno.

Il Museo Egizio chiude il 2025 con un nuovo record: 1.273.354 di visitatori nel 2025, in crescita del 22,8% rispetto ai 1.036.689, registrati nel 2024, anno del bicentenario.

Il Mauto chiude con 372.200 visitatori, in linea con lo scorso anno, anzi con un leggero aumento rispetto al 2024, quando furono circa 330.000.

Con circa 145.000 visitatori registrati nelle sale di Palazzo Carignano – in crescita rispetto ai 138.000 dell'anno precedente – e ulteriori 19.000 persone che hanno partecipato alle attività estive outdoor del progetto "Sotto i Portici del Risorgimento", il Museo del Risorgimento ha raggiunto oltre 160.000 presenze.

Il Museo del Cinema chiude invece il 2025 con un totale di oltre 760.000 presenze, in leggero calo rispetto al 2024, quando erano stati 818 mila.

Oltre la città di Torino, per il secondo anno consecutivo alla Reggia di Venaria si è infatti superato ampiamente il mezzo milione di presenze, raggiungendo adesso quota 565.378.