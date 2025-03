Marie, Alice e non solo: i tre spettacoli del fine settimana al Teatro Ragazzi e Giovani

Il Teatro Ragazzi e Giovani fa tripletta: sono infatti tre gli spettacoli in programma per il prossimo fine settimana nelle due sale di corso Galileo Ferraris.



Venerdì 7 marzo ore 20.45 va in scena in sala piccola MARIE di Onda Teatro (+12) di e con Silvia Elena Montagnini. Lo spettacolo racconta la storia di una grande avventuriera, un'esploratrice nel vero senso della parola, una scienziata immensa, una pioniera dell'emancipazione femminile che ha scalato montagne di difficoltà, scegliendo sempre la sua rotta, con una dedizione ascetica allo studio e alla scienza: Marie Curie.



Sabato 8 e domenica 9 marzo alle 16.30 torna in sala grande ALICE IN WWWONDERLAND di Fondazione TRG (+6), liberamente ispirato a Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, drammaturgia di Micol Jalla, l’interpretazione di Claudio Dughera, Letizia Russo e Simone Valentino e la regia di Claudia Martore. Alice non cade nella tana del Bianconiglio, ma nello schermo di un cellulare, che le apre la strada per WWWonderland. Lì, la bambina ha a che fare con un mondo che non conosce, che vorrebbe divorare ma dal quale ha anche paura di essere sopraffatta. A partire da un grande classico, la storia di una ragazzina che si perde, diventa grande e torna piccola, finché non capisce che per trovare davvero se stessi bisogna accettare di essersi persi.

Sabato 8 marzo alle 17.30 e domenica 9 marzo alle 11 viene presentato NON TI VEDO NON MI VEDI di Faber Teater (+3), il delicato racconto dell’incontro, durante una spaventosa notte di temporale, di due animali molto diversi e di solito nemici. Essendo buio pesto, i due non possono vedersi e non si riconoscono, ma pensano di essere simili e cominciano a parlare. Scoprono così di avere un sacco di cose in comune e di essere contenti di aver trovato nell’altro animale un amico.

INFO

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani Trg, corso Galileo Ferraris 266 sito web www.casateatroragazzi.it