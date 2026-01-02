Anziano trovato morto in casa in via Maddalene: tragedia a Barriera di Milano

Ritrovato senza vita nel suo appartamento, in via Maddalene 34 in Barriera di Milano, un uomo di circa 80 anni. A lanciare oggi l'allarme, i vicini di casa dopo giorni che non avevano più sue notizie.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno ritrovato l'uomo nell'appartamento in un complesso Atc di Torino nord, senza vita.

"E' una notizia che naturalmente rattrista e addolora molto. Nelle nostre case vivono diverse persone anziane, sole, che possono trovarsi in situazioni di difficoltà. Il mio pensiero, in questi giorni di feste, va a loro, nella consapevolezza che tra gli obiettivi dell'Agenzia c'e' anche la volontà di contribuire a rafforzare i legami sociali e contrastare la solitudine tra i residenti del complessi popolari" è il commento del Presidente Atc Maurizio Pedrini.

Ancora da stabilire le cause del decesso anche se l'ipotesi è che sia avvenuta per cause naturali.