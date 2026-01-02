 / Cronaca

Anziano trovato morto in casa in via Maddalene: tragedia a Barriera di Milano

L'allarme lanciato dai vicini di casa. Il presidente Atc Pedrini: "Tra i nostri obiettivi rafforzare i legami sociali e contrastare la solitudine tra i residenti del complessi popolari"

Tragedia in Barriera di Milano (foto d'archivio)

Ritrovato senza vita nel suo appartamento, in via Maddalene 34 in Barriera di Milano, un uomo di circa 80 anni. A lanciare oggi l'allarme, i vicini di casa dopo giorni che non avevano più sue notizie. 

 Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno ritrovato l'uomo nell'appartamento in un complesso Atc di Torino nord, senza vita.

"E' una notizia che naturalmente rattrista e addolora molto. Nelle nostre case vivono diverse persone anziane, sole, che possono trovarsi in situazioni di difficoltà. Il mio pensiero, in questi giorni di feste, va a loro, nella consapevolezza che tra gli obiettivi dell'Agenzia c'e' anche la volontà di contribuire a rafforzare i legami sociali e  contrastare la solitudine tra i residenti del complessi popolari" è il commento del Presidente Atc Maurizio Pedrini. 

 Ancora da stabilire le cause del decesso anche se l'ipotesi è che sia avvenuta per cause naturali. 

redazione

