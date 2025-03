Ex Antonetto, il nuovo poliambulatorio partirà il 7 aprile: quando saranno pronti ospedali e case di comunità

Entro la fine del 2025 dovranno essere completati i lavori per i nuovi presidi sanitari locali, che renderanno alcuni servizi più diffusi e vicini ai cittadini. A Torino saranno 16 le case di comunità e 6 gli ospedali, tutti finanziati coi fondi del PNRR. Uno dei più importanti entrerà in funzione già il 7 aprile: si tratta del Poliambulatorio in Corso Toscana realizzato nell'area dell'ex Marco Antonetto.

L'annuncio fatto da Salvatore Giarrusso

A dirlo è l'Architetto Salvatore Giarrusso, responsabile Gestione e Manutenzione Asl di Torino, che ha fatto il punto dei lavori nei cantieri delle case di comunità in costruzione, durante una seduta delle commissioni urbanistica e sanità del Consiglio comunale. Le strutture già pronte sono quattro: oltre all'ex Marco Antonetto, quelle di via Botticelli (ospedale di comunità), via della Consolata e via Silvio Pellico 28.

Quattro strutture pronte in primavera

Altre quattro strutture saranno completate in primavera, tra aprile e giugno. Si tratta delle case di comunità di via Farinelli, corso Corsica, via Gorizia e via Pacchiotti.

Un terzo gruppo di cantieri dovrebbero concludersi tra l'estate e l'inizio dell'autunno: sono quelli di via Monginevro, via San Secondo, via Montanaro e via Spalato. L'ospedale di comunità di via Farinelli 25 dovrebbe essere completato a ottobre, mentre gli interventi più complicati verranno completati al fotofinish, cioè tra novembre e dicembre.

Si tratta della casa di comunità di via Borgo Ticino, quartiere Rebaudengo, dov'è stato trovato molto amianto; dell'ospedale di comunità di via Silvio Pellico 19, all'interno dell'Ospedale Valdese; del complesso di lungo Dora Savona, sempre per la presenza di amianto e per l'interesse storico della Soprintendenza; dell'intervento nell'ex Astanteria Martini di largo Cigna, definito da Giarrusso il cantiere più difficile per l'occupazione subita negli anni, per la complessità degli interventi - lì sorgeranno ben due ospedali di comunità e due case di comunità - e per l'interesse della Soprintendenza.

In arrivo 120 posti letto per brevi ricoveri

Gli ospedali di comunità previsti forniranno 120 posti letto per brevi ricoveri - 20 per presidio, con la possibilità di arrivare a 40 - e si troveranno in via Silvio Pellico 19, via Farinelli 25, via Botticelli 130, due in largo Cigna e in corso Svizzera 164bis, nell'ospedale Amedeo di Savoia.