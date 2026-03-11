 / Cronaca

Anziana soccorsa in centro a Villafranca Piemonte

La donna necessitava di cure e sono intervenuti i vigili del fuoco per prelevarla dal balcone

Un’anziana di Villafranca Piemonte ha chiamato l’autoambulanza e sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutarla. Il fatto è successo in tarda mattinata in centro paese, in via Matteotti. La donna non poteva scendere le scale dell’abitazione con la barella dei volontari della Cri e sono stati chiamati i pompieri per prelevarla dal balcone con gli esperti del soccorso del Saf. Per garantire l’intervento in sicurezza sul posto c’erano anche protezione civile e carabinieri a regolare il traffico.

Marco Bertello

