Il mistero dei new jersey spostati: “E in strada tornano le discariche”

Tornano le discariche abusive in fondo a via Monteverdi, a pochi passi dai vecchi uffici postali. Nei giorni scorsi sono ricomparsi cumuli di rifiuti abbandonati in un’area che già in passato era stata segnalata per episodi simili.

A denunciare la situazione sono la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro, e il presidente del centro civico, Valerio Lomanto. Secondo quanto spiegato, il problema sarebbe legato allo spostamento dei “new jersey”, le barriere in cemento installate proprio per impedire l’accesso ai veicoli che scaricano rifiuti abusivamente.

A due anni dalla sperimentazione

“Il problema - spiegano - è che qualcuno ha rimosso temporaneamente i new jersey, permettendo (seppur involontariamente) a chi scarica di farlo facilmente”. La misura, introdotta nel 2024 come sperimentazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti, aveva infatti limitato il fenomeno per diversi mesi.

Negli ultimi tempi, però, la situazione sarebbe tornata a peggiorare. “È da dicembre che stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità - aggiungono - e siamo in costante comunicazione con il Ciclo Rifiuti e con l’assessorato alla Transizione Ecologica”.

La bonifica del trincerone

Proprio a dicembre sono iniziati anche i lavori di bonifica del trincerone ferroviario nella zona, circostanza che potrebbe aver coinciso con lo spostamento delle barriere in cemento e con il conseguente ritorno degli scarichi abusivi.

Per evitare che il problema continui a ripetersi, la coordinatrice Zaccaro propone anche un ulteriore passo: l’installazione di sistemi di videosorveglianza. “In quel punto - sottolinea - sarebbe necessario installare anche delle telecamere, per individuare chi abbandona i rifiuti”.