Vanchiglietta: scippata una nonna vicino al parco giochi, derubata da ragazzo in monopattino

Nuovo episodio di criminalità lunedì pomeriggio nel quartiere Vanchiglietta, in Circoscrizione 7 a Torino, dove una donna di mezza età è stata scippata da un giovane a bordo di un monopattino elettrico . L'aggressione è avvenuta subito dopo che la signora, una nonna, aveva preso i due nipoti dal nido e dalla materna di zona.

Collanina strappata



La pensionata, intorno alle 17.30/17.40, si trovava sul marciapiede all'angolo con la panetteria di piazza Toti in attesa di attraversare sulle strisce pedonali con la coppia di bambini per andare al vicino parco giochi. "Il ladro - spiega la vittima - era in monopattino e mi ha strappato la collana d'oro".

L'autore - un extracomunitario con giubbotto scuro a bordo del mezzo - dopo lo scippo si è dileguato. Fortunatamente non c'è stata colluttazione e la donna non ha riportato ferite, ma è rimasta scossa dal furto così come i nipoti.