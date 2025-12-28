 / Moncalieri

Moncalieri | 28 dicembre 2025, 15:40

Moncalieri celebra i volontari Avis, premiati in Comune per l’impegno nella donazione del sangue

Il sindaco Paolo Montagna: “Una comunità è forte quando si prende cura dei più fragili”

Una foto dei volontari Avis di Moncalieri

Donare è il più grande atto d’amore”. Non uno slogan, ma una pratica quotidiana che a Moncalieri trova volti, storie e gesti concreti. Nella giornata di sabato 27 dicembre 2025, l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio ai volontari dell’Avis comunale di Moncalieri, premiandoli per la dedizione e l’impegno costante al servizio della collettività.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Paolo Montagna e dell’assessora alle Persone Silvia Di Crescenzo, che hanno consegnato riconoscimenti simbolici ai donatori, sottolineando il valore umano e sociale di un gesto che, spesso in silenzio, contribuisce a salvare vite.

"Avis Moncalieri è fatta di volontarie e volontari che scelgono ogni giorno di donare una parte di sé senza chiedere nulla in cambio - ha dichiarato il sindaco -. Ci siamo ritrovati per ringraziare chi fa della solidarietà una scelta naturale, ma per questo ancora più straordinaria". Durante l’incontro sono state ricordate storie diverse ma accomunate dallo stesso spirito: chi si avvicina alla donazione per la prima volta, magari dopo un incontro a scuola, e chi invece porta avanti questo impegno da anni.

Tra i volontari citati, anche Piercarlo, esempio di dedizione e continuità: ha iniziato a donare a 28 anni, arrivando a superare il traguardo delle 150 donazioni, testimonianza di un impegno mantenuto nel tempo.

"La targa consegnata oggi non è un atto formale, ma un abbraccio simbolico - ha aggiunto Montagna - Avis non è fatta solo di numeri, ma rappresenta una comunità che sa prendersi cura delle persone più fragili. Grazie ai donatori, Moncalieri ogni giorno sceglie di essere una città migliore".

