Armato di martello danneggiava cartelli pubblici e bidoni dell’immondizia

Girava con un martello in pugno e inveiva contro le macchine di passaggio. Ha colpito bidoni dell’immondizia e cartelloni stradali, ma forse anche delle auto ferme in piazza Terzo Alpini a Pinerolo, come se fosse in preda alla rabbia.

Il pronto intervento dei carabinieri

Il fatto è successo nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio, intorno alle 21. L’uomo, un italiano, si muoveva a scatti e i suoi atti vandalici non sono passati inosservati, tanto che sono stati allertati i carabinieri, che hanno dato la caccia all’uomo, lo hanno identificato e gli hanno tolto il martello.