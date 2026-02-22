40enne colto da un malore alla stazione Lingotto, soccorso dai Carabinieri

Nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa sui mezzi di trasporto pubblico urbano sulle linee 14, 18, 63 e 74, i Carabinieri della Stazione Lingotto e delle Pattuglie Mobili di Zona della Compagnia Mirafiori, insieme a personale G.T.T, hanno controllato 36 persone, di cui 10 di nazionalità straniera.

Sono state fatte 58 sanzioni a fronte di oltre 450 verifiche sui biglietti di viaggio.

Nel corso del servizio, i militari sono intervenuti in soccorso di un quarantenne torinese, accasciatosi a causa di un malore su una banchina del bus.

I Carabinieri, accortisi dello stato di incoscienza dell’uomo, hanno immediatamente avviato le manovre di primo soccorso, praticando il massaggio cardiaco e mantenendo costante contatto telefonico con la Centrale Operativa del 118.

I militari hanno anche provveduto a recuperare il defibrillatore presente nella vicina stazione ferroviaria del Lingotto, predisponendolo per l’utilizzo. Nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario, una cittadina presente sul posto ha proseguito il massaggio, constatando poco dopo la presenza di segni vitali. Il quarantenne è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato all’Ospedale Molinette in codice giallo.