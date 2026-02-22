 / Cronaca

Cronaca | 22 febbraio 2026, 06:32

Chieri, bambino di 5 mesi ricoverato al Regina Margherita dopo aver battuto la testa: è grave

L'incidente domestico in un'abitazione in frazione Pessione

È in condizioni critiche il bambino di cinque mesi trasportato ieri mattina d'urgenza all’ospedale Regina Margherita in seguito a un incidente domestico.

L'intervento dei sanitari è avvenuto verso le 9.50 a Chieri in frazione Pessione. 

Stando alla prime ricostruzioni il bambino avrebbe battuto la testa mentre si trovava in braccio alla madre che colta da un malore è caduta dalle scale di casa.

Il piccolo ha riportato tra gli altri traumi da schiacciamento, è stato intubato e trasportato in ospedale. È stato attivato il supporto psicologico per la madre e per i famigliari. 

Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri. 

redazione

