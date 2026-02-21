Controlli della Polizia a tappeto a Barriera e al Parco Sempione

Nei primi venti giorni del mese di febbraio la Polizia di Stato ha controllato nella cintura cittadina oltre 13.000 persone, effettuando 70 arresti e 170 denunce, mentre le volanti dell’U.P.G.S.P. e dei Commissariati cittadini hanno controllato quasi 10.000 persone, arrestandone 67 e denunciandone 157.

Particolare attenzione è stata rivolta al quartiere Barriera Milano, nelle aree di Largo Giulio Cesare, via Cena, via Baltea, via Spontini, l’area ex Piscine Sempione, Corso Novara e vie limitrofe, ove i controlli straordinari del territorio ad alto impatto sono stati finalizzati al contrasto delle situazioni di degrado urbano e dell’attività di spaccio oltre che alla verifica della posizione giuridico-amministrativa di cittadini stranieri.

Tra le diverse operazioni, particolare rilievo assume quella che ha riguardato l’area del Parco Sempione, luogo noto perché abitualmente frequentato da soggetti tossicodipendenti, spacciatori e persone senza fissa dimora. Nell’area, dopo i servizi di prevenzione specifica posti in essere con l’ausilio anche di equipaggi della Polizia Locale, nei giorni scorsi sono state identificate 15 persone, due delle quali deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e altre 2 per invasione di terreni. La collaborazione del personale Amiat ha permesso di ripristinare le condizioni di decoro della zona adibita a dormitorio.

Nel corso delle attività è stato emesso un ordine di allontanamento nei confronti di un parcheggiatore abusivo che operava in Piazza Donatori del Sangue.

Infine, i controlli all’interno di attività commerciali della zona hanno portato alla constatazione di diversi illeciti amministrativi e all’emissione di sanzioni per alcune migliaia di euro. Tra questi, un bar di via Palestrina è stato sanzionato per oltre 22.000 euro per irregolarità nella collocazione delle slot machine e scarse condizioni igienico-sanitarie.



