Alcol in vetro venduto fuori orario a Borgo Rossini, 67 sanzioni negli ultimi sei mesi

Vendita di alcolici a minorenni e oltre l’orario consentito dall’ordinanza comunale. È questo il tema dell’interpellanza presentata in Circoscrizione 7 dalla capogruppo di Forza Italia Francesca De Coll’ insieme alla consigliera Claudia Gianotto, con particolare riferimento ai minimarket nei pressi del locale “Le Panche Torino”, tra lungo Dora Firenze e le vie limitrofe.

Secondo quanto riportato nell’atto, alcuni esercizi di vicinato venderebbero bevande alcoliche anche oltre gli orari consentiti e a ragazzi minorenni, alimentando il fenomeno della cosiddetta “mala-movida” in una zona già delicata dal punto di vista dell’ordine pubblico.

Le criticità segnalate

La zona è frequentata da molti giovani, spesso minorenni, “che non potendo acquistare alcolici nei locali autorizzati - ha precisato la consigliera -, si rivolgerebbero ai minimarket, attratti anche dai prezzi più bassi”. Una situazione che - oltre a configurare una violazione delle norme comunali - genererebbe, secondo i firmatari, concorrenza sleale nei confronti dei pubblici esercizi della zona.

Tra le problematiche evidenziate anche la presenza, nelle ore notturne, di gruppi che disturberebbero la quiete pubblica, con ricadute sui residenti.

“Controlli ogni weekend”

A tranquillizzare sui controlli ci ha pensato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Torino, Marco Porcedda, che ha precisato come le aree oggetto dell’interpellanza siano “costantemente monitorate da diversi reparti, con servizi interforze nei fine settimana e controlli autonomi della Polizia Locale”.

Per quanto riguarda i dati, negli ultimi sei mesi sono state comminate complessivamente 67 sanzioni: 28 nei pressi del civico 105 di lungo Dora Firenze, una in corso Verona, 12 in via Catania 19, sette in corso Regina Margherita e19 in via Rossini. Numeri che dovrebbero confermare un’intensificazione dei controlli in un’area considerata tra le più sensibili della movida cittadina.