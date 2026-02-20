Askatasuna: il tribunale del riesame respinge la revoca dell'obbligo di firma per il torinese fermato

Il tribunale del riesame di Torino ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare di obbligo di firma per Matteo Campaner, uno dei tre giovani fermati per i disordini che si sono verificati il 31 gennaio scorso a Torino durante la manifestazione nazionale promossa contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Respinta la richiesta dei difensori

La richiesta era stata avanzata dai legali del 35enne del torinese, Stefano Coppo e Elisa Costanzo. Campaner, che e’ chiamato a rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, era stato fermato al termine della manifestazione.