Fermato a Torino un autista abusivo che pubblicizzava le corse su TikTok

La Polizia Locale di Torino ha messo fine a un’attività di trasporto persone abusivo nelle serate della movida, individuando e fermando un conducente che pubblicizzava corse a pagamento sui social network. L’intervento è avvenuto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio in corso Moncalieri, grazie a un controllo del Reparto Sicurezza Stradale Integrata.

L’autista abusivo intercettato grazie a TikTok

L’uomo, originario della Costa d’Avorio, utilizzava TikTok per promuovere le proprie corse, trasmettendo in diretta la disponibilità di passaggi a pagamento. Gli agenti lo hanno individuato all’uscita di un locale notturno: a bordo della sua Fiat Punto c’erano quattro ragazze che avevano concordato la corsa a pagamento.

Sanzioni e sequestri

Dai controlli sono emerse diverse irregolarità. L’autista è stato sanzionato per esercizio abusivo del trasporto persone, con multe che possono arrivare fino a 7.249 euro, sequestro del veicolo e sospensione della patente da 4 a 12 mesi. A carico dell’uomo è stata contestata anche la mancanza dell’abilitazione professionale, con sanzione di 408 euro e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

Altri controlli nel fine settimana

Il monitoraggio della Polizia Locale non si è limitato a questo caso. Un veicolo Ncc autorizzato da un comune della provincia di Cuneo è stato sanzionato per irregolarità nella tenuta del foglio di servizio, con sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo. Un altro conducente è stato sorpreso senza assicurazione e senza carta di circolazione, con multa e sequestro del veicolo.

Bilancio e attenzione sulla movida

Dall’inizio dell’anno, il Nucleo antiabusivismo del Reparto Sicurezza Stradale Integrata ha effettuato oltre 80 controlli, fermando tre abusivi e riscontrando più di 15 violazioni alle norme sul trasporto pubblico non di linea. I numeri evidenziano la crescente attenzione delle forze dell’ordine sulle attività di trasporto irregolare, soprattutto nelle ore notturne e nelle aree della movida.