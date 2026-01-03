A Nichelino arriva la Befana: come cambia la viabilità per la grande festa in via XXV Aprile

Passato il Natale e la grande notte di Capodanno in piazza Di Vittorio, Nichelino si appresta a salutare il periodo delle feste con gli eventi in programma all'Epifania.

Doppio appuntamento al Grosa

Si comincia il 5 gennaio con il “Befana party 26 - Freeze the night”: il centro sociale Grosa, dalle ore 20 alle 23.30, si trasformerà in un disco party per ragazzi dai 14 ai 16 anni: prenotazioni possibili fino ad oggi, sabato 3, presso l'Avis Nichelino, in via Damiano Chiesa 12: la quota di partecipazione è di 10 euro. Il giorno dopo, martedì 6 gennaio, sempre al centro Grosa "Arriva la Befana!": dalle 15.30 alle 18.30 un pomeriggio di giochi e divertimenti, con la simpatica nonnina che donerà (fino ad esaurimento) una calza a ogni bambino presente.

Festa in via XXV Aprile

Per tutta la giornata dell'Epifania, in via XXV Aprile andrà in scena la Festa della Befana, con negozi aperti e bancarelle, gonfiabili, animazione, trenino Disney, truccabimbi e animazioni: in caso di maltempo l'appuntamento sarà rinviato a domenica 11 gennaio.

Come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa la circolazione stradale subirà delle modifiche nel tratto compreso tra l’incrocio con via Torino e via Torricelli: sarà istituito il divieto di transito alle auto e di sosta dalle ore 7 alle 22. La rotatoria di via San Matteo e l’asse viario tra le vie Galvani e Boccardo rimarranno invece aperte al transito dei mezzi.