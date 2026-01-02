Alice nel Paese delle Meraviglie trova casa alla Palazzina di Stupinigi

Il gruppo storico Nobiltà Sabauda porta in scena uno spettacolo ispirato al celebre libro Alice nel Paese delle Meraviglie scritto nel 1865 da Charles Lutwidge Dodgson sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll, considerato uno dei migliori esempi del genere nonsense.

Doppio appuntamento il 6 gennaio

Nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, martedì 6 gennaio, venti attori accompagneranno Alice nel suo mondo fantastico vestendo i panni dei personaggi principali accompagnati da dame, cavalieri, fiori e carte. Il testo è stato scritto da Davide Motto, la regia è di Paolo Cardone e le coreografie di Andrea Zanforlin. Collaboratori per la messa in scena: Adriana Berardo, Pierpaolo Benzi, Bianca Maria Del Monte, Elisa Tonini, Pina Bellinghieri.

Prenotazione obbligatoria

Due le repliche in programma nella residenza sabauda del Comune di Nichelino: alle ore 15 e alle 17.