Radio GRP, prima diretta della domenica nel 2026 con Cristian Panzanaro

Dalle 15 alle 19, musica, notizie, sport e collegamenti con la nostra redazione

Anche in questa prima domenica del 2026 torna in diretta su Radio GRP, dalle 15 alle 19, GRP weekend, con Cristian Panzanaro: musica, notizie, sport e collegamenti con la redazione di Torino oggi per essere informati sul territorio di Torino e del Piemonte.

Ogni mezz'ora dalle 17.30 in poi l'informazione sul traffico, per viaggiare più sicuri e informati. Da non perdere l'appuntamento con To Groove, dove regaliamo i concerti per i live più importanti della musica. Vi ricordiamo che il locale è riservato ai soci. To Groove lo trovate in strada della Pronda, a Torino.

Grp si ascolta in tutto il Piemonte in fm, dab, sui principali smart speaker e sul digitale terrestre della vostra smart tv. 

