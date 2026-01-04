Radio GRP, prima diretta della domenica nel 2026 con Cristian Panzanaro

Anche in questa prima domenica del 2026 torna in diretta su Radio GRP, dalle 15 alle 19, GRP weekend, con Cristian Panzanaro: musica, notizie, sport e collegamenti con la redazione di Torino oggi per essere informati sul territorio di Torino e del Piemonte.
Ogni mezz'ora dalle 17.30 in poi l'informazione sul traffico, per viaggiare più sicuri e informati. Da non perdere l'appuntamento con To Groove, dove regaliamo i concerti per i live più importanti della musica. Vi ricordiamo che il locale è riservato ai soci. To Groove lo trovate in strada della Pronda, a Torino.
Grp si ascolta in tutto il Piemonte in fm, dab, sui principali smart speaker e sul digitale terrestre della vostra smart tv.