“Restiamo Umani”: al Sermig la Via Crucis di Massimiliano Ungarelli

Una Via Crucis particolare per esprimere vicinanza alle vittime della guerra e della violenza. È il progetto dell’artista Massimiliano Ungarelli intitolato “Restiamo umani”, esposto fino all’8 aprile all’Arsenale della Pace di Torino. La Via Crucis sarà presentata martedì 10 marzo alle 20.

“Ho scelto di utilizzare fotografie vere, - spiega Ungarelli - scatti di fotoreporter impegnati sul campo che hanno avuto l'abilità di fermare l'attimo della verità. Non voglio solo denunciare l'orrore, ma ricordare a me stesso di restare umano, di non restare anestetizzato davanti al dolore dei “lontani”.