“Dimmi di più” e “Insieme si cresce” per supportare le famiglie dopo separazioni e divorzi

La Fondazione OMI in co-progettazione con il Centro Relazioni e Famiglie (CRF) della Città di Torino, annunciano l'avvio di due iniziative complementari e a titolo gratuito, dedicate a sostenere l'intero nucleo familiare durante e dopo il processo di separazione o divorzio.

Le due proposte – "Dimmi di Più!" per i figli e "Insieme si Cresce" per i genitori – si svolgeranno presso il Punto Lettura Corti.Lì (presso via Giolitti 35/A oppure, ingresso alternativo, via delle Rosine 14), rafforzando l'impegno verso il benessere emotivo di adulti e minori (attività-famiglie).

"Dimmi di Più!" – Il Gruppo di espressione per bambini (5-7 anni)

L’iniziativa specifica per figli di genitori separati/divorziati è denominata “Dimmi di Più!” e si propone di offrire a bambini dai 5 ai 7 anni uno spazio dove “mettere parola” sulla nuova condizione di vita e trovare le risorse per elaborarla attraverso il gruppo. Questo, formato da coetanei che sperimentano i medesimi cambiamenti, viene condotto in maniera tale da diventare un punto di forza per favorire la rielaborazione di idee e preoccupazioni, il recupero di serenità e la conferma dei legami e dei riferimenti fondamentali attraverso la musica, il disegno e la parola.

Il gruppo si avvierà nel mese di gennaio 2026 con un numero massimo di 8 partecipanti (minimo 4) e sarà condotto da Stefania Baronetto, specializzata in comunicazione con competenza specifica sulla conduzione di Gruppi di Parola acquisita presso il Centro Bateson di Milano, assieme a Maurizio Lorenzatto, sociologo e educatore professionale con esperienza pluriennale. Gli incontri saranno quattro, di 2 ore ciascuno, e si terranno dalle 17:00 alle 19:00 di giovedì (dal 22 gennaio al 12 febbraio). Per la partecipazione è necessario il consenso di entrambi i genitori e, per la seconda parte dell'ultimo incontro (12 febbraio), è richiesta anche la loro presenza.

Non si affronteranno tematiche troppo profonde e individuali che richiederebbero una terapia specifica, ma si lavorerà sull’elaborazione emotiva e cognitiva del conflitto e delle trasformazioni in atto, per restituire alla famiglia strumenti per una comunicazione più efficace.

"Insieme si Cresce" – per i genitori

Per accompagnare e supportare anche la sfera adulta, la Fondazione OMI e il Centro Relazioni e Famiglie attivano il gruppo di Auto Mutuo Aiuto (AMA) "Insieme si Cresce" per genitori separati o in fase di separazione.

Al gruppo può partecipare solo un genitore per coppia: la separazione richiede un enorme dispendio di energie emotive e pratiche, e questo spazio nasce per aiutare i genitori a navigare questo periodo con maggiore consapevolezza e serenità.

"Insieme si Cresce" non è una terapia individuale, ma un prezioso gruppo di sostegno reciproco dove la condivisione e l'ascolto diventano strumenti attivi per il benessere. Il gruppo è focalizzato sul benessere emotivo del genitore e sulla creazione di strategie pratiche per la riorganizzazione familiare, offrendo un’opportunità per dare voce e forma alle emozioni e scambiare consigli su sfide e momenti comuni della nuova quotidianità con i figli.

Gli incontri settimanali si terranno ogni lunedì, dal 12 gennaio al 30 marzo 2026, con orario dalle 17:30 alle 19:30.

Una Soluzione per l'Organizzazione Familiare.

Per facilitare la partecipazione dei genitori a "Insieme si Cresce", Fondazione OMI offre un'opportunità unica: i figli/e (dai 6 ai 18 anni) possono essere portati al Coro giovanile Santa Pelagia Singers, che si svolge nella stessa sede, dalle 17:15 alle 18:15.

In questo modo, i figli hanno un'attività costruttiva e i genitori dispongono del tempo necessario per dedicarsi completamente al proprio benessere emotivo.

Entrambe le proposte sono offerte a titolo gratuito.

Fondazione OMI e il Centro Relazioni e Famiglie credono fortemente che il benessere del genitore sia il primo passo verso il benessere dei figli.

Per chiarire ogni dubbio, prima dell'iscrizione verrà svolto un webinar online in cui sarà possibile ricevere ulteriori dettagli.

Per informazioni e iscrizioni, scrivere via mail a info@operamunificaistruzione.it

Tel. 0118178968 oppure contatta il CRF via mail relazioniefamiglie@comune.torino.it

Tel. 011.011.31562