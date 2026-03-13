Incontro con i Carabinieri all’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”

A seguito della ricezione di alcuni disegni realizzati dagli alunni come gesto di gratitudine nei confronti delle Forze dell’Ordine, ieri mattina i Carabinieri hanno fatto visita all’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, incontrando le classi quarte e quinte della scuola primaria nell’ambito delle iniziative dedicate alla promozione della cultura della legalità.

Tra domande, racconti e tanto entusiasmo, gli studenti hanno potuto avvicinarsi ad auto e moto per scoprire da vicino i mezzi utilizzati quotidianamente dalla Stazione Carabinieri e dai Motociclisti del Nucleo Radiomobile.

"La presenza dell’Arma dei Carabinieri nella scuola rappresenta un segnale concreto di vicinanza ai giovani e un’importante occasione per promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole. L’incontro ha coinvolto e appassionato i nostri alunni" ha dichiarato la dirigente scolastica Laura Di Perna.