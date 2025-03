A fuoco un Doblo a Mirafiori Sud, i cittadini: “Via quel mezzo abbandonato”

Abbandonato da tempo, il Fiat Doblò parcheggiato all’altezza di strada del Drosso 176, quartiere Mirafiori Sud, è stato dato alle fiamme un paio di notti fa.

L’incendio ha completamente distrutto il veicolo trasformandolo in una carcassa. Fattore che potrebbe rendere più facile la sua rimozione. A fine febbraio, sempre nella stessa zona, era stata portata via dalla polizia municipale una vecchia Fiat Panda.

A chiedere un intervento e il consigliere di “Noi progettiamo per la 2” Davide Schirru. “Questo veicolo è presente già da alcuni mesi e fa parte di quel grande numero di auto presumibilmente abbandonate sul territorio - così Schirru -. È noto che le procedure amministrative per la rimozione necessitano in alcuni casi di tempistiche più elevate, ma auspico ora una rapida rimozione per combattere il degrado lungo le vie della Circoscrizione 2”.