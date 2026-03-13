Aperto a Grugliasco il bando di accreditamento per il progetto “Insiemestate 2026-2027”

Il Comune di Grugliasco ha aperto il Bando di Accreditamento per la realizzazione del progetto Insiemestate 2026-2027, rivolto a tutti i soggetti senza scopo di lucro che svolgono analoghe attività a favore dei ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, a copertura di tutto il territorio comunale dell’offerta dei Centri estivi.

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Grugliasco la propria candidatura all'indirizzo pec: politichesociali.gru@legalmail.it entro le ore 12 del 24 marzo 2026.

Il bando sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: all’Albo Pretorio del Comune di Grugliasco e nella sezione Amministrazione Trasparente: Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici - Criteri e Modalità del sito istituzionale del Comune di Grugliasco.

Per eventuali informazioni contattare i seguenti recapiti: uff.scuola@comune.grugliasco.to.it oppure 011 4013331-324.