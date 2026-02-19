 / Attualità

Nida, uova di Pasqua al Paradiso Collegno per sostenere i piccoli che si trovano in ospedale

La polisportiva alle porte di Torino si allea con la Nazionale italiana dell'amicizia per raccogliere fondi destinati alla beneficenza

Il presidente Franco Mesiano con le uova benefiche

Anche quest’anno la Polisportiva Paradiso Collegno sostiene la Nida, la Nazionale Italiana dell’Amicizia, un progetto solidale che unisce sport, inclusione e sostegno concreto alle persone più fragili. Quest’anno lo fa con le uova di Pasqua Nida che non sono solo dolcezza: il ricavato viene destinato a iniziative benefiche e progetti di aiuto per bambini ospedalizzati negli ospedali infantili e per le loro famiglie in difficoltà, promuovendo i valori dell’amicizia e della condivisione.

 Presso i locali della società di calcio Paradiso, in via Vespucci 1, a Collegno, sono disponibili, fino a sabato 4 aprile, le uova in diverse grammature, realizzate con cioccolato di altissima qualità, bianco, al latte o fondente e con tante sorprese personalizzate per grandi e piccoli, con supereroi, personaggi Disney, bolle di sapone e puzzle 3D.

 «Scegliere le nostre uova di Pasqua significa regalare molto più di un dolce – dicono i responsabili del progetto della Nazionale italiana dell’Amicizia – Significa donare speranza ai bambini con disabilità e affetti da malattie rare, sostenendo i loro sogni, le loro esigenze e il loro futuro. Ogni uovo è un gesto d’amore, un sorriso condiviso, un aiuto concreto. Con un piccolo gesto, puoi fare una grande differenza!».

 Il presidente Francesco Mesiano e tutta la società invitano atleti, famiglie e cittadini sostenitori ad acquistare le uova: «Insieme possiamo trasformare la Pasqua in un gesto concreto di solidarietà – afferma Mesiano –. È un'opportunità per la comunità sportiva di unire le forze per regalare un sorriso a chi sta attraversando un momento di difficoltà. Sostieni anche tu la Nida. Basta passare al bar e scegliere il tuo uovo solidale».     

Sono già tante le squadre del Paradiso che hanno prenotato le uova per i propri ragazzi. Ma anche nonni, genitori e semplici cittadini incuriositi dall’iniziativa solidale.                              

