Nida, uova di Pasqua al Paradiso Collegno per sostenere i piccoli che si trovano in ospedale

Anche quest’anno la Polisportiva Paradiso Collegno sostiene la Nida, la Nazionale Italiana dell’Amicizia, un progetto solidale che unisce sport, inclusione e sostegno concreto alle persone più fragili. Quest’anno lo fa con le uova di Pasqua Nida che non sono solo dolcezza: il ricavato viene destinato a iniziative benefiche e progetti di aiuto per bambini ospedalizzati negli ospedali infantili e per le loro famiglie in difficoltà, promuovendo i valori dell’amicizia e della condivisione.

Presso i locali della società di calcio Paradiso, in via Vespucci 1, a Collegno, sono disponibili, fino a sabato 4 aprile, le uova in diverse grammature, realizzate con cioccolato di altissima qualità, bianco, al latte o fondente e con tante sorprese personalizzate per grandi e piccoli, con supereroi, personaggi Disney, bolle di sapone e puzzle 3D.

«Scegliere le nostre uova di Pasqua significa regalare molto più di un dolce – dicono i responsabili del progetto della Nazionale italiana dell’Amicizia – Significa donare speranza ai bambini con disabilità e affetti da malattie rare, sostenendo i loro sogni, le loro esigenze e il loro futuro. Ogni uovo è un gesto d’amore, un sorriso condiviso, un aiuto concreto. Con un piccolo gesto, puoi fare una grande differenza!».

Il presidente Francesco Mesiano e tutta la società invitano atleti, famiglie e cittadini sostenitori ad acquistare le uova: «Insieme possiamo trasformare la Pasqua in un gesto concreto di solidarietà – afferma Mesiano –. È un'opportunità per la comunità sportiva di unire le forze per regalare un sorriso a chi sta attraversando un momento di difficoltà. Sostieni anche tu la Nida. Basta passare al bar e scegliere il tuo uovo solidale».

Sono già tante le squadre del Paradiso che hanno prenotato le uova per i propri ragazzi. Ma anche nonni, genitori e semplici cittadini incuriositi dall’iniziativa solidale.