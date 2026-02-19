Una 'sentinella' a Barriera di Milano per chi soffre di ansa o attacchi di panico

Dal supporto psicologico per casi di lieve-media entità allo sport per i giovani in giardinetti e cortili delle case popolari. Sono i nuovi interventi, tutti gratuiti, promossi dall’associazione ACP Humanitarian Aid nel quartiere torinese di Barriera di Milano, dove è presente dal 2019 con uno spazio polivalente chiamato “Digit@TO” (via Maddalene 30/a).

All’interno di questo centro offre un aiuto per lo svolgimento di pratiche digitali (attivazione Spid, comunicazioni con enti pubblici, stesura curriculum vitae, InformaLavoro); corsi di informatica, sartoria, lingua italiana e inglese; servizi di dopo-scuola e aiuto compiti; Estate ragazzi; distribuzione alimentare e di vestiario. E, una volta al mese, porta in gita un gruppo di 25 utenti (a rotazione) alla scoperta di musei, parchi tematici, castelli e regge di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, grazie al contributo di Lavazza.

Oggi lo spazio polivalente di ACP è frequentato da circa 300 famiglie e, proprio sulla scorta delle esigenze emerse a contatto con loro e con il quartiere, l’associazione ha deciso di attivare due nuovi servizi.

LO SPORTELLO PSICOLOGICO “SENTINELLA”

Il primo ha preso il via da settembre all’interno della sede della Circoscrizione 6 (via San Benigno 22): si tratta dello Sportello Psicologico “Sentinella”. Per dieci ore a settimana la psicologa Anna Lazzeri (nel 2025 la psicologa Ona Sharka) si mette a disposizione gratuitamente di chi abbia la necessità di un supporto psicologico.

LO SPORT A BARRIERA

Grazie a un contributo del bando “Sport senza frontiere” della Fondazione Vialli e Mauro, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, da marzo ACP potrà attivare una serie di incontri gratuiti dedicati alla pratica sportiva per la fascia 6-19 anni, sempre a Barriera di Milano.

Nei giardinetti di via Ghedini i bambini dai 6 ai 13 anni potranno giocare a baseball e a flag football (la versione del football americano senza contatto fisico). Nello stesso posto saranno attivati degli incontri di Camminata Metabolica per gli adolescenti (14- 19 anni): dotati di cuffie per ascoltare le istruzioni del trainer, i partecipanti si lasceranno guidare in questo metodo di allenamento all’aperto, ideato da Stefano Fontanesi, che combina il cammino a ritmo sostenuto con esercizi di tonificazione, posturali e di respirazione. Infine, nel cortile delle case popolari di via Maddalene 30, proprio dietro lo spazio polivalente Digit@TO, si svolgeranno incontri di ultimate frisbee, gioco di squadra che prevede il passaggio di un frisbee fra i giocatori con lo scopo di portarlo all'interno dell'area di meta avversaria. Anche questo è rivolto alla fascia 6-13 anni.