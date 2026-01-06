Volpiano, tragico frontale in corso Europa davanti al deposito Eni: muore un 31enne rimasto intrappolato in auto

Tragedia sulle strade dell'Epifania. Una persona è stata estratta dalle lamiere dell'auto e trasportata in ospedale in codice rosso dopo l'incidente che si è verificato questo pomeriggio a Volpiano: si tratta di un 31enne, che però è poi morto nonostante le cure dei medici. E' successo intorno alle 18.40 in corso Europa, all'altezza del deposito Eni: secondo le ricostruzioni, anche se è ancora da accertare la dinamica dello schianto, due auto si sono scontrate frontalmente.



Arrivati sul posto, i sanitari hanno soccorso la persona che era rimasta bloccata all'interno del veicolo. Sull'altra vettura, invece, non si è registrato nessun ferito grave: codici verdi per un uomo di 62 anni e una donna.