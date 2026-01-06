Tragedia sulle strade dell'Epifania. Una persona è stata estratta dalle lamiere dell'auto e trasportata in ospedale in codice rosso dopo l'incidente che si è verificato questo pomeriggio a Volpiano: si tratta di un 31enne, che però è poi morto nonostante le cure dei medici. E' successo intorno alle 18.40 in corso Europa, all'altezza del deposito Eni: secondo le ricostruzioni, anche se è ancora da accertare la dinamica dello schianto, due auto si sono scontrate frontalmente.
Arrivati sul posto, i sanitari hanno soccorso la persona che era rimasta bloccata all'interno del veicolo. Sull'altra vettura, invece, non si è registrato nessun ferito grave: codici verdi per un uomo di 62 anni e una donna.
In Breve
martedì 06 gennaio
lunedì 05 gennaio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca | 06 gennaio 2026, 19:20
Volpiano, tragico frontale in corso Europa davanti al deposito Eni: muore un 31enne rimasto intrappolato in auto
Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 di Azienda Zero. La vittima era stata estratta dalla vettura e trasportata in ospedale in codice rosso, ma non c'è stato nulla da fare. Ferite lievi per un uomo di 62 anni e una donna
Tragedia sulle strade dell'Epifania. Una persona è stata estratta dalle lamiere dell'auto e trasportata in ospedale in codice rosso dopo l'incidente che si è verificato questo pomeriggio a Volpiano: si tratta di un 31enne, che però è poi morto nonostante le cure dei medici. E' successo intorno alle 18.40 in corso Europa, all'altezza del deposito Eni: secondo le ricostruzioni, anche se è ancora da accertare la dinamica dello schianto, due auto si sono scontrate frontalmente.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?