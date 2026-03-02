 / Nichelino-Stupinigi-Vinovo

Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 02 marzo 2026, 15:40

Incendio (doloso?) distrugge una casetta al Boschetto di Nichelino

Il sindaco Tolardo promette: "Ripristineremo quanto prima quello che è stato danneggiato"

Nichelino fa i conti con un piromane. E' quasi certamente di origine dolosa l'incendio che ha distrutto, intorno alle 4 della scorsa notte, una delle casette di legno presenti all'interno del parco del Boschetto, utilizzate per il deposito dei rifiuti.

"Chi ha visto o sentito qualcosa, si faccia vivo"

Sono in corso da parte delle forze dell'ordine le verifiche per chiarire le cause dell’accaduto. "Invitiamo chiunque abbia visto o sentito qualcosa nelle ore notturne a segnalarlo alle autorità competenti: anche un dettaglio apparentemente insignificante può rivelarsi utile", ha dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo, che ha parlato di "episodio che provoca amarezza e dispiacere, ma non ci lasciamo scoraggiare da atti come questo".

"Ripristineremo quanto danneggiato e continueremo a prenderci cura dei nostri spazi pubblici con ancora più determinazione", ha concluso il primo cittadino.

m.d.m.

