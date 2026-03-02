Ritrovato sulla ciclabile di Villafranca Piemonte il 16enne Massimo Bianciotto

A rintracciarlo sulla ciclabile è stato il maresciallo dei carabinieri di Villafranca Piemonte Giuseppe Inglisa. Il 16enne Massimo Bianciotto è stato ritrovato poco fa e ha già incontrato la mamma Elisa, che aveva lanciato appelli dopo la sua scomparsa e ora ringrazia tutta la comunità del Pinerolese che si è mobilitata perché venisse rintracciato.

Il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce il 25 febbraio, quando non era tornato nella Comunità di San Luca, dopo essere uscito per andare a scuola a Verzuolo. Dalla denuncia della madre è partita una ricerca che ha lasciato il Pinerolese con il fiato sospeso, perché non si trovavano sue tracce e il cellulare era spento. Il giovane sta bene e l’ipotesi è che non si sia mosso da Villafranca Piemonte, trovando probabilmente ospitalità da qualcuno.